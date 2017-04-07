焦点：捷克央行取消本币兑欧元汇率上限 因国内经济蓬勃向上

路透布拉格4月6日 - 捷克央行周四宣布取消捷克克朗汇率上限，此前三年该国通胀和经济成长呈现上升势头，央行的一项政策也吸引了数以十亿欧元计的投机性资本流入。

自2013年以来克朗兑欧元的波动上限设定为27克朗，这是央行超宽松政策方针的基石。央行的政策旨在推动通胀重新上升。

不过，依赖出口的捷克经济目前已经连续三年成长，通胀也已突破2%的央行目标，失业率在2月降至3.4%--为欧盟最低水平。

“一段时间以来，国内经济一直在刺激成本和物价上涨，”捷克央行总裁Jiri Rusnok说。

“与此同时，海外阻碍通胀上升的影响因素也在消退，意味着没有必要维持一直以来这样程度的宽松货币环境。”

此决定是捷克央行在每周非利率决策会议上作出的，该行原先承诺维持弱势克朗政策直至3月底，照日程来看上述会议是其取消该政策的第一次机会。

捷克克朗在上限政策被取消后一如预期上涨，但兑欧元上涨了1.7%至26.575克朗，但这样的涨幅相对偏弱，与瑞士央行2015年初意外取消瑞郎兑欧元上限之后激荡的几分钟形成鲜明对比。

这反映出捷克央行事先已为调整政策做好了准备工作。该行上周在例行政策会议上暗示，克朗兑欧元上限政策接近终点，告知市场该行不容许发生大幅震荡，并警告称大规模的克朗持仓或限制克朗涨势。

投资者押注捷克克朗将回归升值轨道。周四公布的路透调查显示，捷克克朗未来一年将升值5%。该调查在上限取消之前进行的，并预计到了央行此举。

**央行称会容忍克朗波动**

Rusnok称，央行不会加以干预，允许克朗汇率有较大的波动，直至其在一个新的交易区间安定下来。

“开始的时候我们的容忍度将会很大，因为有必要让汇率找到新的水准，”Rusnok称。

不过捷克央行重申，如果有必要平抑汇率波动，其随时准备入市干预。

由于投资人所建立的仓位庞大，市场预期将出现震荡。分析师预估，投机仓位总规模可能在250亿-600亿欧元，部分交易商和投资者称，这或许甚至会导致汇率回到旧限制的较弱势水准。

捷克短期债券收益率上升，因一些债券持有者对这些近几个月颇受外资青睐的券种进行平仓。

投资者一直在大举押注捷克央行会取消该政策。为扞卫汇率上限，据估计该央行自2013年以来已购入约700亿欧元，其中逾半数购买是在过去三个月中完成的。但在预期会提早取消政策的投机客平仓后，市场本周暂时平静下来。

捷克央行的外汇储备激增，意味着央行恐因克朗走强而面临损失。

克朗汇率会在哪个水平稳定下来，将决定央行之后将需以多快的速度升息，捷克利率周四维持在0.05%。

Rusnok表示不排除所有可能，但5月4日的下次政策会议就采取行动可能还太早。

捷克克朗图表：tmsnrt.rs/2jipWYu

(完)