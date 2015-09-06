中国华信在捷克掀起收购潮

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透布拉格9月5日（记者 Jason Hovet） - 中国第六大民营企业--中国华信能源周六宣布将收购捷克一家酿酒企业多数股权，此外还收购该国一家航空企业股权。
捷克寻求增强与中国的投资合作。捷克总统泽曼是唯一出席中国9月3日中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会的西方国家领导人。
之前中国华信已宣布多项收购交易，包括收购捷克历史最长的足球俱乐部之一--“布拉格斯拉夫人”（Slavia Prague）的多数股权。
中国华信周六表示，已收购了航空公司Smartwings运营商Travel Service的10%股权。华信能源称，公司计划未来进一步收购Travel Service的39.92%股权。
中国华信总裁陈秋途称，投资Travel Service是该公司在欧洲发展业务的重大机遇，公司选择布拉格作为在欧洲活动的总部，计划投资于各领域。
中国华信还持有一家特殊目的公司（SPC）的70%股权，而这家特殊目的公司将收购捷克酿酒企业Pivovary Lobkowicz Group PLG.PR的79.4%股权，收购交易涉及金额19亿捷克克朗（7,846万美元）。
Lobkowicz是捷克第五大酿酒企业。该公司称，中国华信介入将为其带来开拓亚洲市场的机遇。
中国华信本周早些时候已宣布将收购布拉格市中心两栋大楼，并将增持J&T Finance Group的股权至9.99%，还计划未来将持股比例提高至30%。
中国华信周六还表示，将收购传媒机构Medea Group和媒体企业Empresa Media少数股权。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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