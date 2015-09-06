中国华信在捷克掀起收购潮

(本文由路透中文网编译提供)

路透布拉格9月5日（记者 Jason Hovet） - 中国第六大民营企业--中国华信能源周六宣布将收购捷克一家酿酒企业多数股权，此外还收购该国一家航空企业股权。

捷克寻求增强与中国的投资合作。捷克总统泽曼是唯一出席中国9月3日中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会的西方国家领导人。

之前中国华信已宣布多项收购交易，包括收购捷克历史最长的足球俱乐部之一--“布拉格斯拉夫人”（Slavia Prague）的多数股权。

中国华信周六表示，已收购了航空公司Smartwings运营商Travel Service的10%股权。华信能源称，公司计划未来进一步收购Travel Service的39.92%股权。

中国华信总裁陈秋途称，投资Travel Service是该公司在欧洲发展业务的重大机遇，公司选择布拉格作为在欧洲活动的总部，计划投资于各领域。

中国华信还持有一家特殊目的公司（SPC）的70%股权，而这家特殊目的公司将收购捷克酿酒企业Pivovary Lobkowicz Group 的79.4%股权，收购交易涉及金额19亿捷克克朗（7,846万美元）。

Lobkowicz是捷克第五大酿酒企业。该公司称，中国华信介入将为其带来开拓亚洲市场的机遇。

中国华信本周早些时候已宣布将收购布拉格市中心两栋大楼，并将增持J&T Finance Group的股权至9.99%，还计划未来将持股比例提高至30%。

中国华信周六还表示，将收购传媒机构Medea Group和媒体企业Empresa Media少数股权。（完）