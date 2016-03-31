中捷两国公司签署多项协议 将投资捷克的金融和工业领域

路透布拉格3月30日 - 捷克与中国公司周三签署多项协议，其中包括中资公司增持一家捷克-斯洛伐克金融集团的股份，以及成立一个规模为50亿欧元的投资基金，以此为中国国家主席习近平的国事访问划上句号。

捷克总统办公室称，到2020年双向投资额可能达到109亿欧元(124亿美元)，其中多数通过针对捷克的投资工具进行。

捷克总统泽曼自2013年当选以来，一直推动加强与中国和俄罗斯，而不是与欧盟和北约盟友的关系。

据横跨捷克与斯洛伐克两个市场的金融集团J&T Finance Group SE (JTFG)称，中国华信能源有限公司增持该公司40%股份，增持后总持股50%。JTFG是一家中等规模企业。

JTFG和中国平安银行(000001.SZ)还计划成立一个50亿欧元的投资基金，对未详细说明的金融、能源和工业资产进行投资。

泽曼与习近平周二签署了战略伙伴关系协定。中国已同约15个欧洲国家达成了这类协议。

捷克重要国有电力企业--CEZ签署一项协议，其子公司Skoda Praha与中国平高电气(600312.SS)将在欧洲和亚洲开发能源项目。CEZ称，总投资规模或达上百亿捷克克朗。

JTFG称，中国华信将支付9.8亿欧元增持股份，该交易尚待捷克央行和欧洲央行等机构批准。

JTFG还与中国国家开发银行签署了设立一支基金的框架协议。中国华信和恒丰银行则购买捷克冶金企业ZDAS，并同意设立11亿欧元的基金用于其他工业投资。

捷克最大出口商斯柯达汽车(Skoda Auto)及其母公司大众汽车则与中国上海汽车集团达成了价值20亿欧元的五年计划，增加斯柯达在中国市场销售的车型。

捷克飞机生产商Aircraft Industries签署了金额为1.11亿欧元的20架飞机销售协议。(完)