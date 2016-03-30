中国国家主席与捷克总统签署战略伙伴协议

路透布拉格3月29日 - 中国国家主席习近平周二与捷克总统泽曼(Milos Zeman)周二签署了战略伙伴协议，希望加强两国间的商贸联系和投资。

泽曼自2013年当选捷克总统以来，一直希望强化与中国和俄罗斯、而非北大西洋公约组织(NATO)和欧盟其他成员国之间的联系，尽管该国主要由政府负责外交政策事宜，并非总统。

欧盟与中俄两国的关系受到人权争议的影响。

该协议签署后，欧洲已有大约15个国家与中国建立了战略伙伴关系。

习近平作为首位访问捷克的中国领导人，受到了特别的欢迎，包括在总统官邸举行晚宴和在布拉格城堡的欢迎仪式中鸣礼炮21响。

捷克希望成为中国在中欧的金融和航空旅行中心。金融集团PPF和大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)旗下斯柯达汽车等捷克企业，在中国的业务都很活跃。

中国迄今在捷克共和国的投资包括中国华信能源有限公司对几家金融、航空和酿酒企业的收购行动。这家中国企业的所有权情况未被披露。

“我希望捷克共和国成为...中华人民共和国进入欧盟的大门，”泽曼说。(完)