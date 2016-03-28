习近平出访捷克 中捷将签投资合作协议

路透布拉格3月28日 （记者 Robert Muller/Jan Lopatka） - 中国国家主席习近平周一开始对捷克进行访问，这是中国国家主席首次访问捷克，标志着捷克总统泽曼寻求与中国建立战略伙伴关系的努力见效。

泽曼自2013年当选总统以来，更热衷于加强与中国和俄罗斯、而非与其北约和欧盟伙伴国的关系，不过捷克负责外交政策的主要是政府而非总统。

习近平访问捷克期间还将出席一次商业论坛，以及中捷投资合作协议签署仪式。中国已成为捷克的第三大贸易伙伴国。

习近平在捷克媒体发表署名文章称：“中捷双方应该适时提高双边关系定位，坚持从战略高度和长远角度看待双边关系，本着互相尊重、平等相待的原则，坚定支持对方的核心利益和重大关切，确保中捷关系长期健康稳定发展，牢牢把握两国关系发展的大方向。”（完）