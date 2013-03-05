捷克面临困境 共产党地位渐上升

路透布拉格3月1日(记者 Jason Hovet/Robert Muller) - 在捷克社会主义政府倒台之前，Vaclav Sloup负责训练抓捕试图叛逃者的士兵。叛逃者试图从捷克逃往西德。

现如今，他帮助重振捷克的共产主义党派。得益于民众对贫困和贪污的不满，该党民调支持率已经攀升到第二位。但竞争对手拒绝与一个他们认为带有冷战时代标志的党派结盟，这或给未来组阁带来麻烦。

1989年捷克社会主义政府垮台时，共产党不愿追随其他东欧国家实施改革。尽管列宁的塑像已经消失，但该党派议员依然用“同志”一词彼此打招呼，依旧坚持强硬的外交政策立场，譬如要求退出北约。

捷克和摩拉维亚共产党(KSCM)仍然处于捷克政治的下层，但该党负责人目前却获得了高达20%的支持率。

Sloup荣升为卡罗维发利地区(Karlovy Vary)教育顾问一事引发了学生和前异见人士的抗议，但现年63岁的Sloup拒绝因自己的过去而辞职。

他说：“当欧洲被‘铁幕’一分为二之时，我是根据当时的法律执行我的职责。”

Sloup并非个例。捷克南波西米亚(South Bohemia)地区的抗议已迫使两名共产党议员辞职，其中一人曾是边境戍卫兼秘密警察线人。

47岁的环境问题顾问戴维·皮特哈尔特(David Pithart)表示：“共产党是反民主的。”他的父亲彼得·皮特哈尔特（Petr Pithart）曾在1990年担任捷克总理。

他在去年12月的一场抗议集会上称：“这个政党完全不懂得以其他方式执政。”

共产党在民调中的支持率已经超越执政的保守派，很可能成为主流中左翼反对派社会民主党(CSSD)在2014年大选后的潜在合作伙伴。

社会民主党领导人博胡斯拉夫·索博特卡(Bohuslav Sobotka)现在公开谈论要组建一个由共产党支持的少数派政府。他希望避免2010年的覆辙，当时社会民主党获得了多数选票，但却无法找到一个帮助其成立政府的合作伙伴。

但任何与共产党的合作都需要结束1995年关于在政府级别与共产主义党派合作的禁令。

社会民主党将在3月15-16日的国会上讨论这个具有争议性的问题，很多代表迄今都不愿与共产党有任何密切的政治接触。

如果他们拒绝与共产党打交道，捷克很可能面临一个左翼和右翼党派联合组阁的尴尬处境，而这一组合将导致政治决策的出炉颇为困难。

一名党派负责人Jiri Dienstbier Jr表示：“大选依然有共产党参选，并获得了实实在在的支持。我们不能表现得很不民主。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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