捷克核电机组项目招标 希拉里将为西屋电气游说

路透布拉格12月3日电（记者 David Brunnstrom）---美国国务卿希拉里周一与捷克官员会面时将寻求说服该国领导人，选择美国企业西屋电气（Westinghouse）作为该国100亿美元核反应堆项目的承包商将比选俄罗斯公司好。

与希拉里同行访问捷克的美国官员称，捷克Temelin核电厂项目将可能为美国带来多达9,000个就业职位，还有助於捷克能源供应的多元化，从而令其摆脱对俄罗斯的依赖。

捷克国有控股企业CEZ上周五申请为Temelin核电站新建两个核电机组，而这可能成为该国最大的能源交易。

西屋电气在该项目上的竞争对手为俄罗斯的Atomstroyexport，後者与俄罗斯控股的捷克公司组建财团竞标该项目。

美国官员称，这两个竞标企业与捷克政府预计将在12月开始正式协商，明年春季预计将确定项目的承包商。

希拉里将在周一上午与捷克总理内恰斯（Petr Necas）和外交部长施瓦岑贝格（Karel Schwarzenberg）会面。

“国务卿将借机力挺……西屋电气，”美国国务院一位高官对路透说道。

“这从很多方面看都是很不错的交易，一方面有利於美国的就业和美国的企业，同时也能确保捷克的能源安全和多元化，对捷克的就业有利，也有助捷克与美国建立科学与创新关系。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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