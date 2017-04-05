捷克克朗兑欧元隔夜隐含波动率创逾九个月最高

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透伦敦4月5日 - 对冲未来24小时捷克克朗兑欧元波动的成本周三跳涨至逾九个月最高，因市场臆测捷克央行很快会放弃本币兑欧元的上限。
捷克央行三年半以来一直维持本币弱势，使欧元兑捷克克朗持于27上方，一些投资者押注捷克央行会在周四会议上放弃上限。
据路透数据，欧元/捷克克朗的隔夜隐含波动率触及6.325%，为去年6月英国退欧公投以来的最高位。
该货币对的一个月隐含波动率本周也跳升，周三连续第三天触及5.975%，为瑞士央行2015年1月决定取消汇率上限以来的最高位。(完)
(编译 刘秀红/白云; 审校 张明钧/李春喜)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。