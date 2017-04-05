捷克克朗兑欧元隔夜隐含波动率创逾九个月最高

路透伦敦4月5日 - 对冲未来24小时捷克克朗兑欧元波动的成本周三跳涨至逾九个月最高，因市场臆测捷克央行很快会放弃本币兑欧元的上限。

捷克央行三年半以来一直维持本币弱势，使欧元兑捷克克朗持于27上方，一些投资者押注捷克央行会在周四会议上放弃上限。

据路透数据，欧元/捷克克朗的隔夜隐含波动率触及6.325%，为去年6月英国退欧公投以来的最高位。

该货币对的一个月隐含波动率本周也跳升，周三连续第三天触及5.975%，为瑞士央行2015年1月决定取消汇率上限以来的最高位。(完)