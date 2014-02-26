华为将为捷克移动运营商建4G网络

独家：中国寻求在一带一路峰会上加强全球化立场
路透上海/北京4月26日 - 据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。
路透布拉格2月25日 -捷克通讯社CTK周二援引华为捷克分公司官员的说法报道称，华为将为捷克三家移动运营商建设新的高速LTE网络。
捷克运营商Telefonica Czech Republic(SPTT.PR)、T-Mobile(DTEGn.DE)和沃达丰(VOD.L)在去年11月赢得了LTE频谱牌照。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京4月27日 - 受煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓，及同期利润基数偏高等影响，中国3月工业企业利润同比增速较1-2月有所回落。不过总体来看仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。
路透迪拜4月27日 - 中国工商银行一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。