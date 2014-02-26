华为将为捷克移动运营商建4G网络

中国3月工业利润同比增速放缓 经济短期高点已现未来料趋收敛（更新版）

路透北京4月27日 - 受煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓，及同期利润基数偏高等影响，中国3月工业企业利润同比增速较1-2月有所回落。不过总体来看仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。