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中国财经 | 2014年 2月 26日 星期三 09:07 BJT

华为将为捷克移动运营商建4G网络

路透布拉格2月25日 -捷克通讯社CTK周二援引华为捷克分公司官员的说法报道称，华为将为捷克三家移动运营商建设新的高速LTE网络。

捷克运营商Telefonica Czech Republic(SPTT.PR)、T-Mobile(DTEGn.DE)和沃达丰(VOD.L)在去年11月赢得了LTE频谱牌照。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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