捷克官员称一中资企业有兴趣参与本国核电站建设项目

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布拉格10月14日 - 捷克工业与贸易部长姆拉代克（Jan Mladek）周二称，一家中资企业及另外四家承包商对本国核反应堆建设项目表示出兴趣。
捷克政府正在考虑为本国核电站建设项目启动新的招标程序，该国国有电力公司CEZ 此前在4月取消了相关项目的招标。
“已经有至少五家企业正式、半正式或非正式地宣布对建设项目有兴趣，”姆拉代克对记者说。
他表示，除了原先投标的法国Areva 以外，一家中资企业可能也会加入。韩国KEPCO 也对可能进行的新招标表示感兴趣。Areva是俄罗斯Atomstroyexport、东芝 以及西屋公司美国子公司组成的财团。
捷克政府准备出台新的能源策略，以努力确保本国长期充足的能源供应。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。