捷克官员称一中资企业有兴趣参与本国核电站建设项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透布拉格10月14日 - 捷克工业与贸易部长姆拉代克（Jan Mladek）周二称，一家中资企业及另外四家承包商对本国核反应堆建设项目表示出兴趣。

捷克政府正在考虑为本国核电站建设项目启动新的招标程序，该国国有电力公司CEZ 此前在4月取消了相关项目的招标。

“已经有至少五家企业正式、半正式或非正式地宣布对建设项目有兴趣，”姆拉代克对记者说。

他表示，除了原先投标的法国Areva 以外，一家中资企业可能也会加入。韩国KEPCO 也对可能进行的新招标表示感兴趣。Areva是俄罗斯Atomstroyexport、东芝 以及西屋公司美国子公司组成的财团。