动车组第二轮招标落地 中国北车较南车略胜一筹

路透上海12月5日 -据中国铁路建设投资公司网站，今年第二次动车组（非高寒）采购项目中标候选人已揭晓，在公开招标的258列动车组中，中国南车(601766.SS)和中国北车601299.SS分别中标161列和97列，不过据媒体报导，若计入高寒动车组议标部分，中国北车总中标额略胜一筹。

中国证券报周四报导，第二轮动车组招标不仅包括公开竞标部分，还包括56列议标的动车组，分别为46列380高寒车型及10列高寒250车型。据业内人士透露，这56列议标动车组均由中国北车中标。

铁路建设投资公司网站显示，180列350公里动车组（非高寒）中，中国北车子公司中标97列，分别为长春轨道客车股份有限公司中标27列、唐山轨道客车公司中标70列；南车青岛四方机车车辆股份有限公司中标83列。78列250公里动车组（非高寒）则全部由南车青岛四方股份中标。

据中国证券报报导，若从金额上看，目前250型动车组均价约1.3亿元人民币，350型动车组均价约1.9亿元。由此推算，本轮招标金额共约440亿元，其中北车获得184.3亿元，占比约42%，南车(1766.HK)获得259.1亿元，占比约58%。

报导称，在高寒动车组方面，350型高寒动车组均价约2亿元，250型动车组均价约1.3亿元，由此推算，议标部分北车将获得约105亿元。因此，在第二轮动车组整体招标中，北车获得共计289亿元，南车获得共计约259亿元。与此前业内预期一致，北车在第二轮招标中超过了南车。

今年8月，动车组启动了第一轮招标，招标规模为时速350公里动车组68列，时速250公里动车组91列。这轮招标中，中国南车获得的订单数高于中国北车。

伴随着轨道交通建设复苏，未来数年内全国高铁、城际、地铁都将迎来通车高峰，带动车辆需求集中释放。其中，动车“十二五”(2011-2015年)末车辆总需求有望达到1,200-1,400列。(完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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