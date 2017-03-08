中国数据管理提供商D-Uni获得富达风投基金500万美元投资

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月8日 - 中国数据管理提供商D-Uni周三称，该公司获得富达旗下一家全球风险投资公司一笔500万美元投资。
据新闻稿，D-Uni获富达旗下斯道资本的500万美元A轮投资，并将利用该笔资金进一步拓展其全球尤其是中国市场的业务。目前，D-Uni已经成功的进入到银行、保险、电讯运营商、能源、公共事业等多个行业。
D-Uni总部位于广东省，由Delphix联合创始人Charlie Zha于2014年底创立，现时为全球领先的数据敏捷化产品和解决方案提供商。
斯道资本合伙人张柏舟表示，基于现今的大数据环境，特别是混合云的应用，希望利用数据科学家和分析师常用的“一键”式的工具来快速洞察数据规律并得到分析结果。
“要实现这一目标，我们需要能够快速、灵活地从任何数据库平台以及不同的数据源获取所需要的数据。”他说，“而这恰恰是D-Uni的产品所引领的发展方向。”
连同其关联基金在内，斯道资本管理资金规模达40亿美元。在其近50年的投资历史之中，成功案例包括阿里巴巴(BABA.N)、药名康德，汇付天下等公司。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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