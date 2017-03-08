中国数据管理提供商D-Uni获得富达风投基金500万美元投资

路透香港3月8日 - 中国数据管理提供商D-Uni周三称，该公司获得富达旗下一家全球风险投资公司一笔500万美元投资。

据新闻稿，D-Uni获富达旗下斯道资本的500万美元A轮投资，并将利用该笔资金进一步拓展其全球尤其是中国市场的业务。目前，D-Uni已经成功的进入到银行、保险、电讯运营商、能源、公共事业等多个行业。

D-Uni总部位于广东省，由Delphix联合创始人Charlie Zha于2014年底创立，现时为全球领先的数据敏捷化产品和解决方案提供商。

斯道资本合伙人张柏舟表示，基于现今的大数据环境，特别是混合云的应用，希望利用数据科学家和分析师常用的“一键”式的工具来快速洞察数据规律并得到分析结果。

“要实现这一目标，我们需要能够快速、灵活地从任何数据库平台以及不同的数据源获取所需要的数据。”他说，“而这恰恰是D-Uni的产品所引领的发展方向。”

连同其关联基金在内，斯道资本管理资金规模达40亿美元。在其近50年的投资历史之中，成功案例包括阿里巴巴(BABA.N)、药名康德，汇付天下等公司。（完）