韩国个股：大宇造船将出售非核心资产，因第二季遭受亏损

路透首尔8月10日 - 韩国大宇造船 周一宣布，将出售非核心资产，关闭或退出非主营业务。这是该公司4-6月季度遭受数十亿美元亏损后进行重组计划的一部分。

大宇造船上月底宣布，第二季初步营业亏损3.03万亿韩元(26.1亿美元)，因海外的油气钻井平台项目被推迟。

大宇造船称，将出售首尔的公司总部，关闭或出售与核心的造船或离岸工厂无关的业务，比如风力发电子公司DeWind Co和高尔夫球场运营公司FLC Ltd.

非核心业务约占该公司2014年营收的10%。

“这些举措将带来一些现金收入，还能消除大宇正在退出的业务带来额外亏损的可能性，”新韩金融投资的分析师Kim Hyun表示。

该公司一名发言人表示，目前没有裁员的计划。(完)