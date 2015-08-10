韩国个股：大宇造船将出售非核心资产，因第二季遭受亏损

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月10日 - 韩国大宇造船 周一宣布，将出售非核心资产，关闭或退出非主营业务。这是该公司4-6月季度遭受数十亿美元亏损后进行重组计划的一部分。
大宇造船上月底宣布，第二季初步营业亏损3.03万亿韩元(26.1亿美元)，因海外的油气钻井平台项目被推迟。
大宇造船称，将出售首尔的公司总部，关闭或出售与核心的造船或离岸工厂无关的业务，比如风力发电子公司DeWind Co和高尔夫球场运营公司FLC Ltd.
非核心业务约占该公司2014年营收的10%。
“这些举措将带来一些现金收入，还能消除大宇正在退出的业务带来额外亏损的可能性，”新韩金融投资的分析师Kim Hyun表示。
该公司一名发言人表示，目前没有裁员的计划。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”