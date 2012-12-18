大公维持中国本币评级AA+和外币评级AAA

路透北京12月18日 - 评级机构大公国际资信评估公司决定维持中国本币国家信用等级AA+和外币国家信用等级AAA,展望为"稳定",指因中国政治和经济发展进程有序推进,金融体系整体稳健且中央政府很强的财政实力进一步巩固.

大公周二发布的新闻稿称,中国经济已转入全面进行结构性调整阶段,中长期经济发展前景明朗,预计今年经济增速7.8%,明年将小幅上升至8.5%.在2011-2020年间中国年均经济增速预计将为8.0%.

大公大并认为,虽然银行体系不良贷款未来会小幅上升,但影响较小."2013、2014年中国的商业银行不良贷款率可能会上升至1%-2%,并在该水平上趋于稳定.很高的拨备覆盖率能够应对贷款损失,资本充足情况基本不会受到影响,."大公称.

不过,鉴于地方政府仍存在局部性偿债风险和各级政府尚有隐性债务负担,与中国极高的储备保障系数相比,中国的本币国家信用级别略低于外币的状况将持续.

大公并并预计,中期内中国财政收支将处于弱平衡状态,2012年底各级政府赤字率和债务负担率分别为1.5%和28.1%.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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