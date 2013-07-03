大公国际希望获欧洲评级市场5-10%份额

路透法兰克福7月2日 - 中国评级机构大公国际计划到2017年占领欧洲市场5-10%份额，试图利用金融危机后外界对三大评级机构的指责。

国际评级市场被标准普尔MHFI.N、穆迪(MCO.N)和惠誉(LBCP.PA)三家机构主导，但因他们未能预见2007-2009年的危机，遭到一些投资者和政客炮轰。

有传言称，建立新的欧洲信贷评级机构失败。大公国际周二表示，当地监管机构、央行和潜在的债务发行者都非常欢迎大公。

“我们几乎到处都受到欢迎。感觉市场需要更多竞争，”大公欧洲负责人Mauro Alfonso表示。

大公国际董事长关建中指出，公司将采取长期战略，提供比三大评级机构更为逆周期的评级。

Alfonso称，大公计划到2017年获得1,000万欧元（1,300万美元）的年度营收，并希望届时为欧洲大型金融和企业债务发行者给出至少60-70个评级。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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