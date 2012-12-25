中国大公将美国本、外币国家信用等级纳入负面观察

路透北京12月25日 - 中国专业评级机构--大公国际资信评估有限公司周二称,将美国本、外币国家信用等级纳入负面观察,因影响美国政府偿债能力的偿债环境、创富能力、偿债来源等因素的负面效应持续上升,财政悬崖和债务上限等突发事件将进一步增加其偿债能力的脆弱性.

2010年7月大公对美国国家信用等级初次评定为AA,但此后两次调降,2011年8月将美国本、外币国家信用等级从A+降至A,评级展望为负面.

大公发布的报告称,政治斗争和国家债务管理缺陷再一次将联邦政府信用水平推向悬崖状态;政府偿债意愿不足,没有制定改善偿债能力的根本规划措施,反而一年之内出台两轮量化宽松货币政策,试图通过货币化实现政府债务内部循环方式维持其偿债能力,依赖债务货币化所导致的存量债务贬值已呈隐性违约之势.

而且,因悬而未决的财政悬崖问题,美国经济或将在2013年陷入衰退,长期将处于低迷状态,导致政府偿债的物质基础进一步削弱;其偿债来源与真实财富创造能力的偏离度将进一步加大,报告预计2012年底美国债务余额将升至当年国内生产总值的104.8%和财政收入的608.7 %,这将加剧偿债来源对债务收入的依存度,与财富创造能力渐行渐远.

大公认为,提高债务上限和债务货币化正在成为美国的长期政策,政府实际偿债能力将持续下降.美国政府采用更为超常规的信用扩张阻止衰退,致使国家陷入了通过不断提高债务上限拉动经济,又以超发美元维持政府偿债能力的循环.

"由此产生的美元贬值风险不断积累,使政府实际偿债能力下降长期化,其脆弱信用关系亦将因债务上限等突发事件频发而导致破裂风险增加."报告指出.

美国坠入财政悬崖的期限只剩一周,但国会议员周一采取静观其变的策略,希望能有人提出方案来避免明年将要启动的加税减支措施.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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