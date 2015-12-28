（更新版）中资评级机构大公欧洲遭遇欧盟调查--文件

根据路透看到的文件以及熟悉情况的消息人士，欧洲监管机构在为期两年的调查中，认定中资信用评级机构大公欧洲在内部制衡体系方面存在不足。该项秘密调查由欧洲证券和市场管理局(ESMA)进行，该机构有权批准、监管和处罚欧盟内部的评级机构。ESMA认为，大公欧洲存在的问题之一是其可能没有完全遵守欧盟的严格规定，以防止在给予客户信用评级时出现利益冲突。当路透联系时，ESMA表示不对正在进行的监管活动置评。大公欧洲不予置评。路透