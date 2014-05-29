戴相龙：人民币国际化须防货供量大导致币值不稳

路透北京5月29日 - 中国全国社会保障基金理事会原理事长戴相龙表示，人民币国际化要平衡货币政策和国际收支，同时要防范货币供应量大而导致币值不稳。

他在周三晚间的清华五道口金融大讲堂上并称，今后人民币汇率会达到合理区间，更多反映宏观经济变化，但若市场有投机行为，政府仍然需要干预。此外，除了规定每日2%的汇率波幅，政府还应测算、关注季度和年度的汇率浮动。

“人民币国际化要保持币值稳定。现在企业、银行改革，货币流动性加快，今后货币供应量大可能导致的风险需要注意。”他说。

他并提到，目前中国央行为对冲外汇增加采取的高额存款准备金，减少了商业银行的可贷资金量，迫使银行在剩余的可贷资金上扩大存贷利差。同时，高额准备金也增加了央行成本，减少了铸币税收益。

戴相龙指出，一直以来，人民币发行量大，但通胀率不高，是因为金融制度导致很多企业资金滞留在账面上，货币流动性不强。今后随着改革，这种情况会发生改变。

他并称，中国金融国际化需要金融机构国际化作为载体。中国需要通过推进银行业的兼并重组，打造综合性跨国金融集团。在发展路径上，今后的金融集团应该学习国家开发银行的业务部模式。

对于中国银行业的不良资产压力，戴相龙认为，个别地区的银行出现资产质量压力在所难免，但中国银行业资本充足，仍然很坚固。而资本市场上银行股跌破每股净资产则是由于行业在变动期，投资者的信心出现动摇。

中国正积极推动人民币国际化进程，跨境贸易人民币结算量直线飙升，并已与逾20个国家和地区签署了本币互换协议。不过央行行长周小川今年两会期间曾表示，人民币国际化是一个漫长过程，还有很多“家庭作业”没有做好。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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