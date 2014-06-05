中国出口信用保险公司原副总戴春宁严重违纪违法 已立案调查--中纪委

路透北京6月5日 - 中国中央纪委监察部周四称，中共中央纪委对中国出口信用保险公司原副总经理戴春宁严重违纪违法问题进行了立案检查。

“经查，戴春宁伙同他人贪污巨额公款；利用职务上的便利为有关公司或个人谋取利益，单独或伙同他人收受巨额贿赂；与他人通奸，”中纪委网站刊登的新闻稿称。

中纪委指出，戴春宁的上述行为已构成严重违纪违法，其中贪污、受贿问题已涉嫌犯罪；决定给予戴春宁开除党籍处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

中共中央纪委副书记杨晓渡日前表示，将坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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