戴相龙：应加大国资划拨力度充实全国社保基金

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月18日 - 中国全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,应加大国有资产划拨力度,扩大全国社会保障储备基金,应对人口老龄化高峰养老金收支缺口.
据中国证券报周二报导,戴相龙出席社会保障国际论坛时建议,成立中国社会保障基金投资运营监督管理委员会,对全国社保基金、城镇职工基本养老金、企业年金的投资运营实行统一监管.同时,研究建立相应制度,提倡开办城乡居民养老专项储蓄,国家对有关税收实行优惠政策.
他认为,划拨国有资产可采取三种方式：一是完善现有国有企业上市将其股份或募集资金10%划拨给全国社保基金的制度,并把国务院有关部门制定的这项管理办法,上升为国务院的专项条例;二是将国务院国资委监管的国有企业上缴利润,按不低于20%的比例划拨全国社保基金;三是如有需要,将国家控股比例过高的中央企业(包括金融企业)部分股份划拨全国社保基金.
戴相龙表示,为实现社会养老保障收支长期平衡,如有需要,可将超过51%的国有股划拨全国社保基金,社保基金会不参加具体管理,依法获得投资收益.粗略统计,到2011年底,国资委监管的中央企业和财政部、汇金公司投资的金融企业净资产约15万亿元人民币,其中上市公司中国家控股超过51%以上的股份达2万亿元.
他还建议,应通过增加财政拨款和发行社会保障特定国债,用八年时间,到2020年做实城镇职工养老保险个人账户.做实个人账户的资金不会闲置,还可在严格管理下,用于经济建设,实现保值增值.
他指出,应在充分论证后,尽早明确城镇职工基本养老金的投资运营机构,合理确定各类资产配置比例,提高基本投资收益率.与全国社保基金相比,该项资金投资于固定收益产品的比例应更高,投资股票、未上市公司股权和股权投资基金的比例应当更低.
此前,中国证监会主席郭树清亦公开建议,应划拨更多国有资产到社保基金,包括金融国有资产,比例可由目前的10%提高到30-50%.
2011年社保基金会管理的基金资产总额达8,688.20亿元,自成立以来,全国社保基金累计投资收益额2,845.93亿元,年均投资收益率8.40%,比同期的通货膨胀率高出6个百分点.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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