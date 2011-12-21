戴相龙：未来应允许一定比例地方养老金投资股市

路透上海12月21日电---中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙表示,未来应制定基本养老保险投资管理条例,允许一定比例的地方社保养老金用於股票和直接投资.

上海证券报周三援引他指出,至2010年底,地方管理的基本养老保险基金结存1.5万亿(兆)元人民币,目前这笔钱只能存银行或买国债,10年来年均投资收益率不到2%,低於年均通货膨胀率.

中国证监会主席郭树清此前曾建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.

戴相龙称,短期内可先由中央财政向基本养老保险基金定向发行国债,收益率可比同期银行存款高出1-2个百分点,如果有省份暂时发生养老金收支不足问题,可用持有的这类国债向财政或市场融资;同时经国务院批准,可允许基本养老保险基金结存较多的省份先拿出一部分委托全国社保基金会投资.

"长期来看地方社保基金不应当也交由全国社保基金会来管,把所有鸡蛋放在一个篮子里并不稳妥,今後可委托国家专门设立的资产管理公司进行投资,"他称.

他并指出,未来应制定基本养老保险投资管理条例,对投资固定收益类产品、股票和未上市股权的投资比例等重大问题作出规定,但股票投资比例比全国社保基金的相应比例可能要低一些,但高於商业保险的相应比例.

不过戴相龙也表示,地方养老金投资股市等存在一定困难,"现在这笔钱都是存在地方银行,如果未来往多元化投资发展,可能影响到地方银行存款,从而涉及相关利益的协调".

目前全国社保基金的规模已达9,000亿元,入市运营的10年来,扣除通胀率後的年回报率达到7%.社保基金总资产的20%可以投资境外,目前主要还是通过基金管理人投资股票、债券.

中国股市近期走势相当疲弱,沪综指.SSEC曾创下33个月新低.上证报并报导称,全国社保基金近日向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增资,总计至少有100亿元资金注入社保偏股类组合.市场人士认为,此举向市场投放股市已近底部的积极讯号.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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