戴相龙建议将国有股超51%部分划入社保基金

路透北京4月16日 - 如何应对人口老龄化是中国面临的重大挑战。中国社保基金理事会党组书记戴相龙建议，逐步将国有股超过51%部分划入全国社保基金，还可考虑每五年把中国人退休年龄延长一岁。

新华社援引他称，要运用综合措施平衡中国因老龄化高峰到来形成的中国国家统筹账户收支缺口，建议规范中国上市企业国有股划拨社保基金制度，中央企业上缴中央资本收益的30%划拨社保基金，逐步将国有股超过51%部分划入全国社保基金。

“中国人口老龄化高峰预测在30多年后，但要尽早应对，”戴相龙说，“最重要的是进一步落实国务院的要求，通过划拨国有资产扩大全国社会保障储备基金，并实现保值增值，力争到2020年底超过3万亿元。”

据他介绍，按照联合国标准，中国从1999年进入老龄化行列，但属于人口老龄化的开始阶段。2012年底，国内60岁以上老年人占全部人口的比例为14.3%；预测20年后，到2033年，老年人口所占比例上升到25.4%；2050年将上升到三分之一，接近发达国家。

人口老龄化正逐渐逼近。戴相龙透露，截至去年底，中国国有资产近70万亿元人民币，其中，中央企业有30多万亿元。按去年8月末市场价格统计，中央系统持有的上市公司股票市值达到9.7万亿元，其中，国有股超过51%的有2万多亿元。

他并重申在博鳌论坛的讲话称，预测今后中国平均期望寿命，每五年延长一岁，也可考虑择机而定，每五年把退休年龄延长一岁。这样到20多年后，中国男性退休年龄可能会从现在的60岁延长到65岁，相当于发达国家现在的退休年龄。

戴相龙还建议尽快进行顶层设计，争取2030年基本建成由中国国家设立公共养老金、企业和职工设立补充养老金和个人养老储蓄组成的养老保障“三支柱”体系。

他指出，到2012年底，城镇企业职工养老金、城乡居民养老金和全国社保基金结存合计为3.4万亿元，只占去年全国经济总量的6.7%。现在企业职工养老完全依赖国家管理的公共养老金，而且以年均10%增长，“这种状况不改进，很难实现养老保障事业持续发展”。

此外他认为，中国实行计划生育政策是必要、成功的。“十二五”时期会进一步完善生育政策，促进中国人口长期均衡发展。(完)

(发稿 李航; 审校 乔艳红/张喜良)

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