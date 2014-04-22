戴姆勒称北京新厂年产能有望达到35万辆

沪综指微收升结束四连跌 反弹乏力大盘料继续调整
路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。
路透4月22日 - 北京奔驰汽车生产主管Rene Reif周一表示，如果消费者有这样的需求，戴姆勒(DAIGn.DE)能够将北京工厂的年产能增至35万辆。
在开始制造梅赛德斯奔驰C级长轴距版轿车之前，戴姆勒正在扩张北京新厂，这是该公司全球扩张计划的组成部分。
北京车厂去年制造了12万辆梅赛德斯-奔驰汽车，目前主要为E级和C级轿车，很快会开始制造GLA紧凑型运动多功能车(SUV)。
该主管周一在北京表示，到2014年底，北京厂的产能将在14万辆左右。(完)
(编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。
路透上海4月20日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新报告称，受春节后职场出现跳槽热和高校毕业生春季招聘期等因素影响，一季度国内求职人数环比明显上升，而互联网行业春节后离职流动性较大。
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。