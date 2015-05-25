戴姆勒与百度携手 打造驾车新体验

路透法兰克福5月25日 - 德国汽车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)将在中国市场的奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)车上安装来自网络服务公司百度(BIDU.O)的软件，顺应汽车生产商与消费科技公司联合深化的趋势。

在交通日益拥堵的当前时代，汽车生产商寻求在车辆中提供信息和娱乐服务以及智能手机的兼容性。

戴姆勒和百度周一在上海“亚洲国际消费电子产品展”上宣布这一结盟消息。

奔驰车上将安装有百度相应软件，用户可通过仪表板访问来自智能手机的内容，例如音乐和互联网服务等。

两家公司未透露第一款装有百度应用程序的汽车将于何时生产。

此外，戴姆勒还在上周六周六宣布与高通(QCOM.O)携手合作，研发车内手机无线充电及电动汽车无线充电技术。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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