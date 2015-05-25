戴姆勒与百度携手 打造驾车新体验

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透法兰克福5月25日 - 德国汽车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)将在中国市场的奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)车上安装来自网络服务公司百度(BIDU.O)的软件，顺应汽车生产商与消费科技公司联合深化的趋势。
在交通日益拥堵的当前时代，汽车生产商寻求在车辆中提供信息和娱乐服务以及智能手机的兼容性。
戴姆勒和百度周一在上海“亚洲国际消费电子产品展”上宣布这一结盟消息。
奔驰车上将安装有百度相应软件，用户可通过仪表板访问来自智能手机的内容，例如音乐和互联网服务等。
两家公司未透露第一款装有百度应用程序的汽车将于何时生产。
此外，戴姆勒还在上周六周六宣布与高通(QCOM.O)携手合作，研发车内手机无线充电及电动汽车无线充电技术。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。