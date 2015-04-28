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国际财经 | 2015年 4月 28日 星期二 14:48 BJT

戴姆勒第一季获利激增41% 得益于奔驰销量创纪录

路透柏林4月28日 - 德国汽车商戴姆勒(DAIGn.DE)周二公布第一季营业利润大增41%，受助于奔驰新车上市和销量创纪录。

戴姆勒经调整的整体集团息税前利润(EBIT)跳增至29.3亿欧元(31.9亿美元)，高于路透调查分析师预估的26.5亿欧元。

受惠于畅销C级轿车新款车型的推出，奔驰部门经调整的整体EBIT升至17.9亿欧元，高于路透调查分析师预估的16.3亿。

戴姆勒重申，预计今年营收、EBIT和可持续业务的单位销量将实现大幅增长。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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