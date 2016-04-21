Daily Mail称可能将与其他竞购方联手收购雅虎核心业务

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透4月20日 - 英国《每日邮报》母公司Daily Mail & General Trust Plc (DMGOa.L)周三称，尚未提交收购雅虎(YHOO.O)核心网络业务的报价，但仍与其他竞购方商谈合伙收购事宜。
屈从于Starboard Value LP等维权股东的压力，雅虎一直在加速推进出售其媒体、电子邮件和其他网络业务的进程；数年来雅虎一直在艰难应对广告收入不断下降的窘境。
雅虎周三股价一度最高上涨5%，因投资者消化了该公司季度业绩略优于预期，以及执行长梅耶尔(Marissa Mayer)表示其将致力于出售业务的保证。周三雅虎最终收高4.15%，报37.84美元。
路透援引消息人士报导称，雅虎顾问正在从报价中筛选出进入第二轮的名单。电信巨头威瑞森通讯(VZ.N)将进入收购雅虎核心资产的第二轮角逐。
Daily Mail & General Trust Plc上周称，公司正在与数家有可能的合作方讨论联合竞购雅虎核心网络资产。
购买雅虎的资产将延长该公司的网络业务触角，并提升数字广告营收。雅虎出售的资产包括一个搜索引擎以及电邮、新闻和体育服务网站。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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