英国每日邮报母公司接洽私募公司 欲共同收购雅虎网络资产

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦4月11日 - 英国每日邮报(Daily Mail)正在与潜在合作伙伴洽商，讨论联合出价竞购雅虎(YHOO.O)互联网资产，目前该报试图提高其网站上的广告收入，以应对印刷业务营收的下滑。
该报的母公司Daily Mail & General Trust(DMGOa.L)周一表示，正在进行初步阶段的讨论，证实华尔街日报有关其接洽私募股权公司准备联手竞购的报导。
“我们正在与数家有可能的合作方讨论，”一位发言人在电邮声明中说，但她拒绝透露私募股权公司的名称，也未提供任何财务细节。
不过，该财团想要得到雅虎的资产，可能面临激烈竞争。
消息人士此前对路透表示，还有几家私募股权公司考虑出价竞购，出版商Time(TIME.N)也考虑同一家合作伙伴共同出价。据报导，电信巨头威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)对此也有兴趣。
每日邮报旗下专注名人新闻的DailyMail.com和MailOnline，位居全球最受欢迎的英文网站之列。这些网站上有大量英国皇室成员的照片和电视明星自拍照，吸引到的访问量每天总计达1,400万人次。
但随着立场偏右翼的每日邮报广告收入急速缩水，该公司需要提高网络业务营收。纸媒业务拖累公司在12月27日开始的四周内总体广告营收较上年同期下滑12%。
购买雅虎的资产将延长该公司的网络业务触角，并提升数字广告营收。雅虎出售的资产包括一个搜索引擎以及电邮、新闻和体育服务网站。
Liberum分析师Ian Whittaker称，该交易尤其可帮助这家新闻集团提升在美国市场的获利。
雅虎接受收购要约的截止日是4月18日。(完)
(编译 郑茵/徐文焰；审校 戴素萍/白云)
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