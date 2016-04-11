英国每日邮报母公司接洽私募公司 欲共同收购雅虎网络资产

路透伦敦4月11日 - 英国每日邮报(Daily Mail)正在与潜在合作伙伴洽商，讨论联合出价竞购雅虎(YHOO.O)互联网资产，目前该报试图提高其网站上的广告收入，以应对印刷业务营收的下滑。

该报的母公司Daily Mail & General Trust(DMGOa.L)周一表示，正在进行初步阶段的讨论，证实华尔街日报有关其接洽私募股权公司准备联手竞购的报导。

“我们正在与数家有可能的合作方讨论，”一位发言人在电邮声明中说，但她拒绝透露私募股权公司的名称，也未提供任何财务细节。

不过，该财团想要得到雅虎的资产，可能面临激烈竞争。

消息人士此前对路透表示，还有几家私募股权公司考虑出价竞购，出版商Time(TIME.N)也考虑同一家合作伙伴共同出价。据报导，电信巨头威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)对此也有兴趣。

每日邮报旗下专注名人新闻的DailyMail.com和MailOnline，位居全球最受欢迎的英文网站之列。这些网站上有大量英国皇室成员的照片和电视明星自拍照，吸引到的访问量每天总计达1,400万人次。

但随着立场偏右翼的每日邮报广告收入急速缩水，该公司需要提高网络业务营收。纸媒业务拖累公司在12月27日开始的四周内总体广告营收较上年同期下滑12%。

购买雅虎的资产将延长该公司的网络业务触角，并提升数字广告营收。雅虎出售的资产包括一个搜索引擎以及电邮、新闻和体育服务网站。

Liberum分析师Ian Whittaker称，该交易尤其可帮助这家新闻集团提升在美国市场的获利。

雅虎接受收购要约的截止日是4月18日。(完)