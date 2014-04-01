阿斯顿·马丁拟开发首款SUV 在与奔驰磋商--报道

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透3月31日 - 《金融时报》援引消息人士报道称，豪华跑车生产商阿斯顿·马丁（AstonMartin）正在与梅赛德斯-奔驰就联手开发其首款SUV进行磋商，并且希望其SUV车型能在三四年内问世。
阿斯顿·马丁发言人对路透称，公司没有此类计划。“我们目前没有向车型阵容增加SUV的计划。”该发言人拒绝详谈相关磋商。
报道称，阿斯顿·马丁与梅赛德斯-奔驰可能进行的SUV合作，属于两家公司多个潜在合作领域之一。报道中的消息人士拒绝透露姓名。
“双方还在努力敲定在电力电子元件供应方面合作的条款，”梅赛德斯-奔驰对路透称。
戴姆勒(DAIGn.DE)执行长DieterZetsche今年1月对路透称，公司对与阿斯顿·马丁共享GL越野平台持开放态度，具体将取决于后者的生产计划。戴姆勒是梅赛德斯-奔驰的母公司。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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