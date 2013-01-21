戴姆勒希望买入北京汽车部分权益 扩大在华份额

路透法兰克福/慕尼黑1月18日 - 两位了解计划的消息人士称,戴姆勒(DAIGn.DE)希望今年买入中国合作伙伴北汽集团旗下一汽车公司的部分权益,以此提高其在中国市场不断下滑的份额.

"投资将在北京汽车(BAIC Motor)首次公开发行(IPO)前进行,戴姆勒将成为唯一一家汽车业锚定投资者,"一位消息人士称.

消息人士称,北汽集团计划在2013年末或2014年将北京汽车上市,戴姆勒在北京汽车上市前可能将购入约10%的权益,从而更大幅度地涉足中国市场.

"如果IPO股票上涨,戴姆勒将受益,"这位消息人士称.

戴姆勒亦在寻求在北京汽车获得一个董事席位,但关于该议题的讨论尚未结束,这位人士称.

戴姆勒拒绝发表评论;未能立即联系到北汽集团对此置评.(完)

(编译 于春红; 审校 程琳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。