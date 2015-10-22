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国际财经 | 2015年 10月 22日 星期四 15:11 BJT

戴姆勒第三季营业利润大增31% 因欧洲和中国市场需求旺盛

路透柏林10月22日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周四公布，第三季营业利润跳增近三分之一，因欧洲和中国需求旺盛，而且持续推出的新款汽车刺激豪华车销量升至纪录高位。

该公司公布，调整后的息税前利润(EBIT)增至36.6亿欧元(合41.5亿美元)，优于路透调查分析师预估的33.9亿欧元。

受益于推出的一系列新款车，戴姆勒维持交货量、营收和EBIT将大增的预估。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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