戴姆勒第三季营业利润大增31% 因欧洲和中国市场需求旺盛

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林10月22日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)周四公布，第三季营业利润跳增近三分之一，因欧洲和中国需求旺盛，而且持续推出的新款汽车刺激豪华车销量升至纪录高位。
该公司公布，调整后的息税前利润(EBIT)增至36.6亿欧元(合41.5亿美元)，优于路透调查分析师预估的33.9亿欧元。
受益于推出的一系列新款车，戴姆勒维持交货量、营收和EBIT将大增的预估。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。