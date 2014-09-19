谷歌、奔驰和奥迪获加州无人驾驶汽车公共道路测试许可

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透9月18日 - 美国加州官员周四表示，加州本周向三家公司发放了首批29个允许其在公共道路测试无人驾驶汽车的许可。
加州车辆管理局(California Department of Motor Vehicles)官员索里亚诺(Bernard Soriano)表示，谷歌获得测试25辆经改装的丰田雷克萨斯SUV的许可，戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰和大众奥迪分别获得两个许可。
雷克萨斯、梅赛德斯-奔驰和奥迪均为豪华汽车。
索里亚诺表示，奥迪是最先提出申请的汽车厂商，随后是戴姆勒和谷歌。上述许可均是在周二发放的。
索里亚诺周四表示，其他一些汽车厂商和一线汽车供应商也在申请许可的过程中。
无人驾驶汽车测试在加州已经进行了多年，但加州立法机构现已对此作出申请许可的要求。
获得许可的条件之一是，测试车辆的驾驶人员有能力随时掌控无人驾驶汽车。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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