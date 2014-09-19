谷歌、奔驰和奥迪获加州无人驾驶汽车公共道路测试许可

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月18日 - 美国加州官员周四表示，加州本周向三家公司发放了首批29个允许其在公共道路测试无人驾驶汽车的许可。
加州车辆管理局(California Department of Motor Vehicles)官员索里亚诺(Bernard Soriano)表示，谷歌获得测试25辆经改装的丰田雷克萨斯SUV的许可，戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰和大众奥迪分别获得两个许可。
雷克萨斯、梅赛德斯-奔驰和奥迪均为豪华汽车。
索里亚诺表示，奥迪是最先提出申请的汽车厂商，随后是戴姆勒和谷歌。上述许可均是在周二发放的。
索里亚诺周四表示，其他一些汽车厂商和一线汽车供应商也在申请许可的过程中。
无人驾驶汽车测试在加州已经进行了多年，但加州立法机构现已对此作出申请许可的要求。
获得许可的条件之一是，测试车辆的驾驶人员有能力随时掌控无人驾驶汽车。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。