戴姆勒和北汽集团将签署协议在中国生产奔驰电动车--德国政府

路透柏林6月1日 - 周四公布的德国政府文件显示，戴姆勒(DAIGn.DE)将与北京汽车股份有限公司(1958.HK)就生产奔驰电动车签署谅解备忘录。

根据一份柏林签约仪式的日程安排，戴姆勒中国业务主管唐仕凯(Hubertus Troska)和北汽集团董事长徐和谊将正式同意升级北京的生产设施，在中国推出德国豪车品牌奔驰的电动车。

戴姆勒与合资伙伴北京奔驰汽车有限公司已经在北京拥有一家工厂，生产搭载传统内燃机的奔驰汽车。

中德峰会的议程还显示，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)将与安徽江淮汽车(600418.SS)签订关于在中国生产、研发电动汽车的合约。(完)