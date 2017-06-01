戴姆勒和北汽集团将签署协议在中国生产奔驰电动车--德国政府

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透柏林6月1日 - 周四公布的德国政府文件显示，戴姆勒(DAIGn.DE)将与北京汽车股份有限公司(1958.HK)就生产奔驰电动车签署谅解备忘录。
根据一份柏林签约仪式的日程安排，戴姆勒中国业务主管唐仕凯(Hubertus Troska)和北汽集团董事长徐和谊将正式同意升级北京的生产设施，在中国推出德国豪车品牌奔驰的电动车。
戴姆勒与合资伙伴北京奔驰汽车有限公司已经在北京拥有一家工厂，生产搭载传统内燃机的奔驰汽车。
中德峰会的议程还显示，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)将与安徽江淮汽车(600418.SS)签订关于在中国生产、研发电动汽车的合约。(完)
(编译 王颖；审校 王洋)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。