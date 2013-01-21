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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 10:59 BJT

戴姆勒希望今年买入北京汽车部分权益--消息

两位消息人士称，戴姆勒希望今年买入中国合作伙伴北汽集团旗下一汽车公司的部分权益，以提高其在中国市场不断下滑的份额。消息人士表示，投资将在北京汽车(BAIC Motor)首次公开发行前进行，戴姆勒将成为唯一一家汽车业锚定投资者。路透

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