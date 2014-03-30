戴姆勒和北汽集团合作投资10亿欧元提高在华产能

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透法兰克福3月28日 -德国戴姆勒(DAIGn.DE)和北汽集团IPO-BAC.SS计划向中国投资40亿欧元，其中10亿欧元将专门用于将双方合资企业的汽车产量到2015年提高逾一倍。
戴姆勒称，两家公司是在周五中国国家主席习近平出访德国期间签署的协议。
戴姆勒在声明中称，双方这笔投资将把北京奔驰汽车C级、E级和GLK奔驰车的年产量提高至逾20万辆。
去年12月，戴姆勒同意购买北汽集团乘用车业务的部分股权，为其重振在华业务的策略之一。
戴姆勒拒绝详细披露10亿欧元投资计划中两家公司各投资多少钱。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。