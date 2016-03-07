戴姆勒CEO称英国脱欧将对欧洲经济造成冲击

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透葡萄牙埃斯托利尔3月4日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)执行长蔡澈（Dieter Zetsche）周五称，英国退出欧盟不仅会对英国经济造成打击，也会给欧洲其他国家的经济带来损害。
蔡澈在梅赛德斯-奔驰在葡萄牙的一个活动上称，英国退出欧盟，“会对所有涉及方造成明显的经济打击，主要是对英国，但欧洲其他国家也会受到严重冲击”。
蔡澈称，即使近几年政治方面的发展情况并非全都有利，但欧盟值得保留。让欧洲自二战以来取得的所有进展回到原地，则无异于是“历史性的失败”。
英国将在6月23日就是否退出欧盟举行公投。民调结果显示，公投结果将非常接近。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。