戴姆勒CEO称英国脱欧将对欧洲经济造成冲击

路透葡萄牙埃斯托利尔3月4日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)执行长蔡澈（Dieter Zetsche）周五称，英国退出欧盟不仅会对英国经济造成打击，也会给欧洲其他国家的经济带来损害。

蔡澈在梅赛德斯-奔驰在葡萄牙的一个活动上称，英国退出欧盟，“会对所有涉及方造成明显的经济打击，主要是对英国，但欧洲其他国家也会受到严重冲击”。

蔡澈称，即使近几年政治方面的发展情况并非全都有利，但欧盟值得保留。让欧洲自二战以来取得的所有进展回到原地，则无异于是“历史性的失败”。

英国将在6月23日就是否退出欧盟举行公投。民调结果显示，公投结果将非常接近。（完）