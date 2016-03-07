戴姆勒CEO称英国脱欧将对欧洲经济造成冲击

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透葡萄牙埃斯托利尔3月4日 - 戴姆勒 执行长蔡澈（Dieter Zetsche）周五称，英国退出欧盟不仅会对英国经济造成打击，也会给欧洲其他国家的经济带来损害。
蔡澈在梅赛德斯-奔驰在葡萄牙的一个活动上称，英国退出欧盟，“会对所有涉及方造成明显的经济打击，主要是对英国，但欧洲其他国家也会受到严重冲击”。
蔡澈称，即使近几年政治方面的发展情况并非全都有利，但欧盟值得保留。让欧洲自二战以来取得的所有进展回到原地，则无异于是“历史性的失败”。
英国将在6月23日就是否退出欧盟举行公投。民调结果显示，公投结果将非常接近。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%