戴姆勒CEO下调全球汽车市场成长预期

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透巴黎10月2日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)执行长Dieter Zetsche表示，目前他预计全球汽车市场今年成长率只会在3%，因俄罗斯-乌克兰危机打击了需求，并且巴西和阿根廷等市场增长缓慢。
Zetsche早先曾预计市场成长率料在4-5%。
Zetsche周四在巴黎汽车展上还表示，他仍认为戴姆勒旗下梅赛德斯奔驰品牌将在中国继续发展。
“成长虽然放缓，但问题是基数也变得更大了。我们不能忽视中国是第二大经济体，预计今年中国市场增长率会是两位数。”Zetsche在车展上称。
Zetsche说，俄罗斯市场需求仍高于上年水准，不过当地车辆售价需要上调，以弥补卢布汇率走疲带来的影响。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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