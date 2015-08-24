戴姆勒CEO酝酿携手苹果和谷歌打造未来汽车--杂志

路透柏林8月21日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)首席执行官迪特尔·柴奇（Dieter Zetsche）称，有可能与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)开展“不同形式的”合作，目前车企意识到打造下一代汽车无法离开通讯和软件专家们的更多参与。

“许多事情都是可能的，”柴奇接受季刊杂志Deutsche Unternehmerboerse采访时表示。

随着无人驾驶和联网汽车的出现，软件已成为未来汽车的关键要素，汽车市场因此迎来了这些美国科技巨头等新进者。

“谷歌和苹果想要为汽车提供系统软件，并欲将围绕苹果和谷歌的整个生态系统引入汽车，”柴奇表示。“双方（车企和科技企业）都可能对此感兴趣。”

戴姆勒竞争对手大众汽车(VOWG_p.DE)CEO文德恩（Martin Winterkorn）稍早也有过类似论述，呼吁携手科技企业打造更安全和更智能的未来汽车。

柴奇称，戴姆勒的选择之一是与科技企业建立合资企业，运用对方的数字技术打造汽车，但称他的言论是“纯假设性质的”。

柴奇称，戴姆勒不会允许自身沦为仅是为矽谷巨头们生产汽车的供应商。

“我们不想成为不再与客户有直接联系而只是提供硬件给第三方的承包商，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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