戴姆勒CEO酝酿携手苹果和谷歌打造未来汽车--杂志

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林8月21日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)首席执行官迪特尔·柴奇（Dieter Zetsche）称，有可能与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)开展“不同形式的”合作，目前车企意识到打造下一代汽车无法离开通讯和软件专家们的更多参与。
“许多事情都是可能的，”柴奇接受季刊杂志Deutsche Unternehmerboerse采访时表示。
随着无人驾驶和联网汽车的出现，软件已成为未来汽车的关键要素，汽车市场因此迎来了这些美国科技巨头等新进者。
“谷歌和苹果想要为汽车提供系统软件，并欲将围绕苹果和谷歌的整个生态系统引入汽车，”柴奇表示。“双方（车企和科技企业）都可能对此感兴趣。”
戴姆勒竞争对手大众汽车(VOWG_p.DE)CEO文德恩（Martin Winterkorn）稍早也有过类似论述，呼吁携手科技企业打造更安全和更智能的未来汽车。
柴奇称，戴姆勒的选择之一是与科技企业建立合资企业，运用对方的数字技术打造汽车，但称他的言论是“纯假设性质的”。
柴奇称，戴姆勒不会允许自身沦为仅是为矽谷巨头们生产汽车的供应商。
“我们不想成为不再与客户有直接联系而只是提供硬件给第三方的承包商，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。