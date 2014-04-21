戴姆勒将在中国出售DENZA电动车 政府补贴近售价三分之一

* 与比亚迪合作开发电动车

* 五座车平均每周充电两次

* 戴姆勒称补贴将达到售价的近三分之一

路透北京4月20日 -戴姆勒(DAIGn.DE)表示，定价为36.9万元人民币(6万美元)的腾势(DENZA)电动车今年9月将在中国上市，购车者并可以享受政府补贴。

DENZA由戴姆勒和中国合作伙伴比亚迪(002594.SZ)共同研发，是戴姆勒扩大中国市场计划的一部分。

戴姆勒研发主管Thomas Weber在北京车展上表示，“DENZA是戴姆勒与比亚迪在德国之外研发的首个整车车型。”

戴姆勒称，该款五座汽车将由深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司生产，可行驶里程为300公里。其并称，在中国，车主每日平均行驶里程为50

-80公里，因此每周只需充电两次就可以。

戴姆勒表示购买DENZA的消费者总共可获得近12万元人民币的政府补贴，可由汽车价格中扣除。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。