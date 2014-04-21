戴姆勒将在中国出售DENZA电动车 政府补贴近售价三分之一

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
* 与比亚迪合作开发电动车
* 五座车平均每周充电两次
* 戴姆勒称补贴将达到售价的近三分之一
路透北京4月20日 -戴姆勒(DAIGn.DE)表示，定价为36.9万元人民币(6万美元)的腾势(DENZA)电动车今年9月将在中国上市，购车者并可以享受政府补贴。
DENZA由戴姆勒和中国合作伙伴比亚迪(002594.SZ)共同研发，是戴姆勒扩大中国市场计划的一部分。
戴姆勒研发主管Thomas Weber在北京车展上表示，“DENZA是戴姆勒与比亚迪在德国之外研发的首个整车车型。”
戴姆勒称，该款五座汽车将由深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司生产，可行驶里程为300公里。其并称，在中国，车主每日平均行驶里程为50
-80公里，因此每周只需充电两次就可以。
戴姆勒表示购买DENZA的消费者总共可获得近12万元人民币的政府补贴，可由汽车价格中扣除。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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