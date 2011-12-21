戴姆勒寻找中国投资者 有意出售最多10%股份--杂志

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透法兰克福12月20日电---德国《经理人》(Manager)杂志在计划周五出版的一篇文章中称，戴姆勒公司(DAIGn.DE)正寻找一家中国投资者，可能向後者出售5%-10%的股权。
该杂志援引戴姆勒公司内部消息人士的报导称，戴姆勒首席财务官乌伯(Bodo Uebber)已聘请一家投行安排这起潜在的交易。据悉，中国投资有限责任公司(CIC) CIC.UL中选的可能性最大。
戴姆勒拒绝就此报导置评。路透亦无法立即联系到中投就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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