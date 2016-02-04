戴姆勒在华奔驰汽车销量飙升 提振第四季获利

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透斯图加特2月4日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)第四季营业利润增长22%，受运动型车(运动休旅车，SUV)需求旺盛及中国市场C级轿车销量良好的支撑。戴姆勒还将提高派息。
戴姆勒表示，预计2016年集团层面上持续经营业务的营收和息税前获利将稍稍增长。这再次逊于2015年财测，当时的预测是“明显”增长。
第四季戴姆勒持续经营业务息税前获利(EBIT)升至34.58亿欧元(38.3亿美元)，上年同期则为28.24亿。而路透调查的分析师给出的预估则为34.86亿欧元。
奔驰(Mercedes-Benz)轿车部门的销售回报率第四季升至8.8%。
戴姆勒提议2015年每股派息3.25欧元，创下纪录高位。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。