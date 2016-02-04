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中国财经 | 2016年 2月 4日 星期四 17:04 BJT

戴姆勒在华奔驰汽车销量飙升 提振第四季获利

路透斯图加特2月4日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)第四季营业利润增长22%，受运动型车(运动休旅车，SUV)需求旺盛及中国市场C级轿车销量良好的支撑。戴姆勒还将提高派息。

戴姆勒表示，预计2016年集团层面上持续经营业务的营收和息税前获利将稍稍增长。这再次逊于2015年财测，当时的预测是“明显”增长。

第四季戴姆勒持续经营业务息税前获利(EBIT)升至34.58亿欧元(38.3亿美元)，上年同期则为28.24亿。而路透调查的分析师给出的预估则为34.86亿欧元。

奔驰(Mercedes-Benz)轿车部门的销售回报率第四季升至8.8%。

戴姆勒提议2015年每股派息3.25欧元，创下纪录高位。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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