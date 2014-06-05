分析：奔驰调整中国市场策略 努力赶超竞争对手

图为1月24日梅赛德斯奔驰在德国辛德尔芬根(Sindelfingen)的工厂，一名工人在奔驰S级汽车的轮毂上安装厂家标识。 REUTERS/Michaela Rehle

路透法兰克福5月29日(记者 Edward Taylor) - 为了在中国市场赶上德国竞争对手，豪华车制造商戴姆勒正在调整策略。在推出新车型方面，戴姆勒向中国监管机构展现了前所未有的配合，甚至为适应中国税制，还将提供量身定制的发动机。

多年来，戴姆勒汽车在中国市场的表现落后于奥迪(VOWG_p.DE)和宝马(BMWG.DE)。去年，戴姆勒旗下的豪华汽车品牌梅赛德斯-奔驰在华销量为22.8万辆，而奥迪和宝马则分别为近49.2万和逾36.2万辆。

造成这种局面的原因有很多。

多年来，戴姆勒对于中国市场的可持续增长持怀疑态度。德国工会不愿将生产转移出戴姆勒在辛德尔芬根(Sindelfingen)的主要工厂也是一个主要因素。

另一个关键因素在于戴姆勒因担心盗版问题而在分享相关技术方面采取颇为谨慎的态度。这妨碍了戴姆勒在华站稳脚跟，外国汽车制造商在华需要与本土汽车公司合作，当时戴姆勒的竞争对手全部跟进。

如今，这一情况正在发生变化，部分原因在于中国采取措施打击盗版侵权行为，还在于戴姆勒高层已经意识到，如果他们希望在华收复失地，似乎并无得以加深合作的其他选择。中国市场增速依然让人印象深刻。

今年，戴姆勒开始在中德两地生产最新的梅赛德斯C系汽车。对于此前推迟数月在华生产最新车型的汽车制造商而言，这是一个巨大的改变。

戴姆勒与北汽成立的合资公司--北京奔驰汽车有限公司也在为奔驰GLA车型建设新的生产线。

**转让技术**

为了获得在中国本土制造上述两款车型的许可，戴姆勒需要经受16万公里的排放耐久测试以及中国当局的一项监管测试。这些测试最长需要一年时间。

在此过程中，梅赛德斯允许中国官员取样零部件，并对最新车型进行详细测量。

北京奔驰生产负责人莱瑞宁(Rene Reif)表示：“坦白地说，我们正在转让技术。”

现在，梅赛德斯-奔驰GLA的样品车停在刚刚为北京奔驰新建的一座研发中心里。奔驰新款C级轿车V205还在进行在华上市前的最后测试。

北京奔驰公司的总裁兼首席执行官Frank Deiss表示，梅赛德斯中国产汽车将与德国组装的汽车拥有同样的品质。

为更高效地开发中国市场的潜力，戴姆勒近期将梅赛德斯-奔驰高级设计中心从日本搬至北京。

梅赛德斯的主要研发活动依然在德国，但中国的影响力正在增加。

以AMG GT为例，这款正在德国阿法尔特巴赫(Affalterbach)研发的跑车的引擎已经改小，以适应中国的累进税制。

奔驰AMG的执行长Tobias Moers表示：“我们在研发GT时考虑到了最新的税收政策。”他解释道，考虑到中国的税制，该车型将装配八缸引擎，排气量刚好控制在四升以下。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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