戴姆勒拟在华发行熊猫债（更新版）

* 戴姆勒拟在华首发熊猫债，资本市场大门慢慢打开

* 此类债发行量有望由此递增，但短期发行额不会太大

* 国际惯用的财务方式有望为IRS市场带来更多企业参与者

(新增分析师评论)

路透北京1月22日 -中国资本市场的大门在慢慢打开。德国戴姆勒拟在华首发熊猫债，有望成为境外非金融企业首家在中国发债。市场人士表示，此类债券的发行需求将逐步涌现，发行量由此递增，但料短期内绝对发行额不会太大。

两位消息人士周三向路透表示，梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒(DAIGn.DE)拟在中国发行人民币债券。

“肯定可以说，中国资本市场的开放程度在加大，”香港一外资大行亚太策略总监称，“不过这种债发行量也不会太大，发债就是发债，不会对这个市场的运行方式影响多大。”

其进一步指出，外资企业境内发债的影响更多会体现在市场方面，一是此类债券发行一旦起头，应该会有很多类似企业都会希望效仿；另一方面，国际公司习惯于通过利率互换方式把固定利率转换为浮动利率，IRS市场有望迎来更多企业参与者。

消息人士并表示，是次发行具体细节尚未最后确认，中国银行(3988.HK)(601988.SS)为主承销商。

“是奔驰母公司发的熊猫债，细节包括招标时间等现在都还没定，”消息人士称。

中国银行对上述消息未予置评。梅赛德斯-奔驰在北京的发言人亦未置评。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。梅赛德斯-奔驰是戴姆勒公司旗下的高级汽车品牌。

此前，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)曾在国内发行过熊猫债，亦有外资汽车金融的中国公司发行过金融债。此外，还有外资非金融企业的中国子公司曾发行过短融和中票等信用债。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟)

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