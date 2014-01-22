戴姆勒拟在华发行熊猫债（更新版）

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
* 戴姆勒拟在华首发熊猫债，资本市场大门慢慢打开
* 此类债发行量有望由此递增，但短期发行额不会太大
* 国际惯用的财务方式有望为IRS市场带来更多企业参与者
(新增分析师评论)
路透北京1月22日 -中国资本市场的大门在慢慢打开。德国戴姆勒拟在华首发熊猫债，有望成为境外非金融企业首家在中国发债。市场人士表示，此类债券的发行需求将逐步涌现，发行量由此递增，但料短期内绝对发行额不会太大。
两位消息人士周三向路透表示，梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒(DAIGn.DE)拟在中国发行人民币债券。
“肯定可以说，中国资本市场的开放程度在加大，”香港一外资大行亚太策略总监称，“不过这种债发行量也不会太大，发债就是发债，不会对这个市场的运行方式影响多大。”
其进一步指出，外资企业境内发债的影响更多会体现在市场方面，一是此类债券发行一旦起头，应该会有很多类似企业都会希望效仿；另一方面，国际公司习惯于通过利率互换方式把固定利率转换为浮动利率，IRS市场有望迎来更多企业参与者。
消息人士并表示，是次发行具体细节尚未最后确认，中国银行(3988.HK)(601988.SS)为主承销商。
“是奔驰母公司发的熊猫债，细节包括招标时间等现在都还没定，”消息人士称。
中国银行对上述消息未予置评。梅赛德斯-奔驰在北京的发言人亦未置评。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。梅赛德斯-奔驰是戴姆勒公司旗下的高级汽车品牌。
此前，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)曾在国内发行过熊猫债，亦有外资汽车金融的中国公司发行过金融债。此外，还有外资非金融企业的中国子公司曾发行过短融和中票等信用债。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟)
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