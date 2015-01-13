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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 13日 星期二 10:53 BJT

戴姆勒仍看好中国汽车市场 有别宝马谨慎看法

戴姆勒执行长Dieter Zetsche周一表示，奔驰豪华车在中国的销售没有大幅下滑的迹象，尽管对手宝马汽车的态度变得较为谨慎。中国市场汽车销售成长脚步放缓，汽车厂商正在努力因应这样的情况。Zetsche对路透表示，“并未见到销售成长严重放缓。我认为经济发展相当稳定。”路透
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