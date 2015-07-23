梅赛德斯-奔驰董事称看好下半年中国市场前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林7月22日 - 戴姆勒 旗下梅赛德斯-奔驰的董事Ola Kaellenius对德国在线杂志《Boerse Online》称，公司看好下半年中国市场前景。
“可能有些短期波动，”Kaellenius说。“但我们的品牌有吸引力，投资组合强大，加上经销商网络的扩大，这些均表明下半年情况不错。”
他还称，尽管中国股市在近期震荡，但公司希望维持销售折扣不变。
Kaellenius称，虽然俄罗斯形势变得更加严峻，但公司在圣彼得堡建新厂一事的决定上不存在压力。
至于伊核协议达成后在伊朗可能的业务机会，Kaellenius称目前给出目标为时尚早，但轿车及卡车业务在伊朗都有很好的机会。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”