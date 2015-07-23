梅赛德斯-奔驰董事称看好下半年中国市场前景

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林7月22日 - 戴姆勒 旗下梅赛德斯-奔驰的董事Ola Kaellenius对德国在线杂志《Boerse Online》称，公司看好下半年中国市场前景。

“可能有些短期波动，”Kaellenius说。“但我们的品牌有吸引力，投资组合强大，加上经销商网络的扩大，这些均表明下半年情况不错。”

他还称，尽管中国股市在近期震荡，但公司希望维持销售折扣不变。

Kaellenius称，虽然俄罗斯形势变得更加严峻，但公司在圣彼得堡建新厂一事的决定上不存在压力。

至于伊核协议达成后在伊朗可能的业务机会，Kaellenius称目前给出目标为时尚早，但轿车及卡车业务在伊朗都有很好的机会。(完)