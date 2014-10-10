版本:
中国
中国财经 | 2014年 10月 10日 星期五 18:24 BJT

戴姆勒和中国北汽将扩大在华汽车产能

路透柏林10月10日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)和中国北京汽车决定深化双方的战略合作，其中包括更多奔驰车型进一步的本地化。

戴姆勒周五称，双方合作规模扩大约10亿欧元，并称合作协议是在李克强访问德国时签署的。

戴姆勒称，该协议是其到2015年在中国投资40亿欧元以扩大双方合资事业产能计划的一部分。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐