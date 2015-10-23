焦点：戴姆勒豪华车在华销量逆市大增 季度获利增长

图为北京一家奔驰经销店，一名男子在销售人员陪同下看车。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透柏林10月22日 （记者 Andreas Cremer） - 戴姆勒(DAIGn.DE)周四称，中国中产阶层快速壮大，会支持其在中国豪华车市场的销量增长。戴姆勒多功能运动型车（SUV）在华旺盛需求推动季度利润上升。

新款车型带动今年戴姆勒豪华车全球销量创下纪录高位，并一举超越大众(VOWG_p.DE)旗下的奥迪，但仍落后于宝马(BMWG.DE)。

戴姆勒麾下的豪华车品牌梅赛德斯-奔驰9月发布了改款的A级小型车、GLC以及GLE多功能运动型车（SUV）。当月，梅赛德斯-奔驰在华销量激增53%，同期奥迪在华销量则增长2.9%。

戴姆勒首席财务官Bodo Uebber称，从长远看，公司预测中国汽车市场每年会以5-6%左右的速度增长，而中国豪华车市场的增速可能会更高。

“眼下中国的中产阶层日益壮大，这有助于推动豪华车市场在未来几年……以与大众市场相比不成比例的速度增长。”他补充说道。

戴姆勒周四称，得益于中国及欧洲市场的强劲销售，公司三季度息税前利润（EBIT）增长近三分之一至36.6亿欧元（41.5亿美元），接近路透调查预测区间上档37.6亿欧元。

今年前九个月，梅赛德斯-奔驰的全球销量较奥迪高出28,474辆。自2011年以来，梅赛德斯-奔驰的全球销量一直落后于奥迪。

在中国市场，梅赛德斯-奔驰缩小了自己与奥迪及宝马的销量差距，且预计今年四季度及2016年的需求依然旺盛。

戴姆勒维持2015年全球交付量、营收及经营利润大增的财测指引不变。

但该公司调降了对全球市场销量增长的预测，称受中国汽车市场之前出现的疲态影响，今年全球汽车市场需求可能持平。

该公司还称，鉴于新兴市场低迷，调降卡车部门的销量目标，目前预测卡车销量小幅增长，而非大增。（完）