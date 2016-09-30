戴姆勒计划到2025年时将推出逾10款电动车

路透巴黎9月29日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)董事长蔡澈(Dieter Zetsche)表示，到2025年时，集团旗下梅赛德斯奔驰及Smart品牌将推出10余款电动汽车，届时，零排碳汽车将占梅赛德斯整体销售的15-25%。

蔡澈周四在巴黎车展向记者表示，由于电池技术日有进展，加上消费者对零排碳汽车的接受度提高，戴姆勒正准备大力推动纯电动车。

戴姆勒表示，新一代电动车将以“EQ”品牌销售，同时是建构于专为电池电动车研发的新技术架构。

此外，戴姆勒已成立一个名为“CASE”的数码技术部门，致力于整合联网汽车、无人自驾、汽车共享、及电动车。

“联网功能、无人自驾、共享及电动驾驶系统，这四个趋势都有彻底颠覆我们行业的潜力。但真正的革命是在聪明地连结这四个趋势，”蔡澈在梅赛德斯奔驰的巴黎记者会上表示。

梅赛德斯奔驰的行销业务负责人Ola Kaellenius周四表示，汽车共享及无人驾驰等新兴趋势，或许会取代销量成为汽车业评估成功与否的指标。

他表示，虽然戴姆勒仍将销售量视为顾客满意度之外的另一个重要目标，但智能手机带来的新服务，像是叫车服务，正在改变顾客习惯，因此要以汽车销售评量一个品牌的成功，变得愈来愈难。

“争取最高销售量必定是一大目标。但未来你要如何计算？可能不只是销售量，我们可能也会销售移动服务，从一小时，到60个月，或无限期，”Kaellenius称。他指的是汽车共享服务使用量的可能计算指标。(完)